FOTO | Tallinna külje all tiirutas vesipüks 

Riiklik ilmateenistus jagas sotsiaalmeedias Muraste külast tehtud Merike Saksi pilti, millel on näha kella 14.28 Soome lahel tiirutanud vesipüksi. Selle tekkeks annab hea aluse soe merevesi ning kohale jõudnud külmad õhumassid.

Sügiseselt jahedapoolsed temperatuurid jäävad ka ülejäänud nädalaks. Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada ja paiguti tekib udu. Vastu hommikut Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, hommikul rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 6..10, rannikul kuni 13°C.

Homme päeval tiheneb pilvisus kõikjal ning vihmasadu laieneb üle maa, sadu võib olla kohati intensiivne. Õhtul lääne poolt alates sadu lakkab. Edela- ja lõunatuul tugevneb 6-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s, pärastlõunal pöördub saartelt alates läände ja loodesse ning veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13..16°C.

Kolmapäeva öö hakul Lääne-Eestis pilvisus hõreneb, Ida-Eestis on veel vihmahooge. Pärast keskööd taevas kõikjal selgineb ja ilm on sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s, hommikuks lühiajaliselt nõrgeneb. Õhutemperatuur on 7..12, meretuulega rannikul kuni 15°C.