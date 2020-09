24aastane saarlanna töötab surnutega. „Minu jaoks pole see kunagi midagi hirmsat olnud.“ 

„Jah, on tuhastatud. Reedel jõuab siia,“ teatab Kristi Taits (24) malbel häälel telefoni. Ehkki matusebüroo sulges selleks päevaks uksed juba rohkem kui tund aega tagasi, kestab Kristi tööpäev edasi. Büroo telefonile saab helistada 24 tundi ööpäevas ja nii seitse päeva nädalas. Ei ole vahet, kas parajasti on öö või päev – kui omastel on mõni küsimus või vajavad nad lahkunule transporti, tuleb sellega kohe tegelda.