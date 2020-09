„JÄRGMINE PEATUS“ | Perekond müüs kodu maha ja kolis matkaautosse: olime sellega kümme päeva sõitnud ja tundus hea mõte! 

Tanel tõdeb, et kuigi nende varasem elu oli üsna idülliline, teati, et pikemas perspektiivis seda ei taheta. Ka laste jaoks on Taneli arvates taoline elustiil sobiv – saavad nad ju vanematega palju koos olla. Pealegi kujuneb põnnidel matkaautos ringi sõites lai maailmavaade.