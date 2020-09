50 kilo kaotanud Jüri: saan vana püksirihma kolm korda ümber keskkoha tõmmata! 

Ma ei kartnud operatsiooni. Usaldasin arste ja olin veendunud, et see õnnestub. Health Clinic on pika kogemusega kaalukirurgia valdkonnas ja dr. Rein Adamson on teinud üle 1000 seda tüüpi operatsiooni. Kõik läkski väga hästi. Mul oli väga positiivne kogemus nii kliiniku personali, kirurgi, toitumisnõustaja ja kliinilise psühholoogiga, kellega kohtumine käib operatsioonist taastumise juurde.

Kuidas läks operatsioonist taastumine?

Esimene nädal oli natuke valus süüa ja juua, aga kolme nädala pärast oli see kõik kadunud. Kohtusin kolme nädala möödudes uuesti kirurgiga, kes ütles ka, et esialgu ongi organismil vaja uue normaalsusega harjuda. Ajus on nimelt säilinud endine söömismentaliteet ja suured kogused, ent pärast operatsiooni oli mul kõht ka väikeste kogustega täis. Ka paar lonksu vett kustutas näljatunde. Esimese kolme nädalaga kaotasin 15 kilo.

Kolme kuu möödudes tehti mulle ka vereanalüüs, et kontrollida, kas kõik näitajad on normis. Enesetunne oli mul väga hea ning nii polnud psühholoogile midagi kurta.

Foto: Erakogu

Milline on su elu pärast maovähendusoperatsiooni?

Muutused on märgatavad. Nädalas läks kaal alla kuskil 1,5-2 kilogrammi. Oli üksikuid nädalaid, kus kaal seisis ja paar sellist, kus tuli natukene juurde. Üldjoontes läks kaal aga järjepidevalt alla. Kui kaalusin enne operatsiooni 155 kg, siis kolm ja pool kuud pärast operatsiooni näitas kaalunumber 118 kg. Nüüd, 8 kuud hiljem, olen kaotanud kokku 50 kilo. Et operatsioonijärgne kaalulangus kestab umbes 1,5 aastat, võiks veidi veelgi minna.