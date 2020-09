JULMAD VERETÖÖD: Prantsuse politsei ei suuda võikaid hobusetapjaid tabada 

Suur inimjaht algas laupäeva õhtul riigi idapoolses Cote-d'Ori departemangus. Kohalik loomapidaja märkas oma karjamaal kahte kahtlast inimest, mistõttu teavitas ta sellest kiirelt ametivõime. Peagi käivitus suur otsinguoperatsioon, milles osales 40 politseinikku ja helikopter. Esmaspäeval teatati, et vaatamata laiahaardelisele otsingule ei õnnestunud kahtlusaluseid tabada. „Operatsioon on läbi, nüüd uurime tulemusi. Praegu pole meil mingeid vihjeid,“ teatas politsei pressiesindaja pettunult.

Aasta algusest augustini tuvastati Prantsusmaal umbes kümme sarnase profiiliga hobuste tapmisjuhtumit. Vaatamata meedia suurenenud tähelepanule on viimastel nädalatel tapmiste ja moonutamiste arv järsult kasvanud – mõne nädalaga on teatatud enam kui 20 juhtumist. Prantsusmaal toimuvad vägivallateod on ääretult julma loomuga. Sageli hõlmab see elusate hobuste ja korjuste võigast moonutamist. Näiteks lõikavad teo toimepanijad hobustelt maha kõrvu ja suguelundeid ning rebivad välja silmi.