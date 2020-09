VIDEO | NATO hävitajad harjutavad Eesti kohal tankerlennuki turvamist 

Vaatepilt, kuidas kaks hävitajat lendavad suuremõõtmelise tankerlennuki kõrval, on jäänud silma paljudele eestlastele. NATO Allied Air Command annab Facebookis teada, et tegu on harjutuslendudega, et liitlastel oleks võimalik pakkuda lennukitele õhus tankimise võimekust Eesti, Läti ja Leedu õhuruumis. Hävitajad, mis Airbus A310 MRTT lennukit turvavad, kannavad nime Eurofighter Typhoon.