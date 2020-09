Politsei tabas Birminghami noarünnakute kahtlusaluse 

27aastane mees peeti kinni Birminghamis Selly Oak piirkonnas kohaliku aja järgi kella neljast varahommikul. Politsei teatel asutakse kahtlusalust esimesel võimalusel üle kuulama. Praegu veel on võimud seisukohal, et ründaja valis oma ohvreid juhuslikult.

Rünnakud toimusid Birminghamis ööl vastu pühapäeva neljas erinevas paigas 90 minuti jooksul. Hukkus üks ja vigastada sai seitse inimest. Palju küsimusi tekitab aga asjaolu, et kahtlusalune sai pooleteise tunni jooksul vabalt linnas ringi liikuda. Politsei aeglast reageeringut on juhtumiga seoses kritiseeritud. West Midlandsi linnkrahvkonna [kuhu kuulub ka Birmingham] meer Andy Street rahva kriitikat õiglaseks ei pea. „Väga lihtne on kommenteerida politsei uurimist, kui see on parasjagu käimas. Ma ei kavatse sinna lõksu langeda. Selle paaritunnise perioodi kohta levib palju küsimusi, ent inimesed teevad ohtralt oletusi asjadest, millest nad ausalt öeldes midagi ei tea,“ lausus Street ja kinnitas, et intsident ei defineeri Birminghami.