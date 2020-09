Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: vaata, milline näeb välja maailm Euroopa Komisjoni värvikoodi järgi! Priit Pärnapuu , täna, 18:58 Jaga: M

Selline näeb välja maailm 6. septembri seisuga Euroopa Komisjoni värvikoodi järgi. Rohelisega on riigid, kus koroonaolukord on sedavõrd hea, et reisipiiranguid Euroopa Komisjon põhjendatuks ei pea. Halli ja punasega on riigid, mille kohta pole piisavalt andmeid või koroonaolukord on sedavõrd tõsine, et reisipiirangud on põhjendatud. Oranžiga on riigid, kust tulnute reisipiirangud võiks Komisjoni hinnangul piirduda kohustusliku testimisega. Foto: Priit Pärnapuu