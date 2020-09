VIDEOD | HONGKONGI PROTESTID: politseinikud vahistasid 12aastase tüdruku, surudes ta julmalt vastu maad 

N-ö ebaseaduslike kogunemiste käigus vahistati mitmeid inimesi, sealhulgas ka üks 12aastane tüdruk, kes väidetavalt üldse protestiaktsiooniga seotud polnud. Tüdruku ema ütles kohalikule meediale, et kavatseb esitada ametliku kaebuse. Naine mainis, et tema tütar ja 20aastane poeg olid kunstitarbeid ostmas, kui nad vahistati. Sotsiaalmeedias levivatelt videotelt on näha, kuidas politseinikud üritasid piirata inimesi, kelle hulgas oli ka kõnealune noor tüdruk. Hirmunud laps sattus paanikasse ja üritas minema joosta, ent korrakaitsjad pidasid ta jõuga kinni ja surusid maha. Pärast intsidenti olid tüdruku kehal sinikad ja kriimustused.