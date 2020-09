Evelin Poolamets | Riiklik seksuaalkasvatus võtab turvatunde 

Eelkooliealine teadku, mis on seksuaalvahekord?

Kõne alla tuli hiljuti Tervise Arengu Instituudi poolt välja antud raamat „Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha, tunded ja turvalisus“, metoodiline materjal lapse seksuaalse arengu toetamiseks. Toon mõned näited raamatus olevatest harjutustest: „Mängite sõbraga koos tema kodus. Olete tema toas. Ta näitab sulle oma nokut – mängige olukord iga kord mõne lapsega läbi. Võtke enda peale initsiatiivi haarava täiskasvanu või lapse osa. (lk 101).“

„Paluge lastel ringis istuda. Seletage, et hakkate vaatama poiste ja tüdrukute keha erinevusi ja sarnasusi. Näidake lastele palja poisi ja tüdruku pilti. Osutage joonistel suguelunditele ning uurige lastelt, kuidas neid nimetatakse. (lk 36).“

Raamatukese sissejuhatuses on kirjutatud, et õppematerjal on kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse (KELA) riikliku õppekava eesmärkide ja õpitulemustega. Järgmiselt leheküljelt võime lugeda, et raamatu üheks eesmärgiks on, et eelkooliealised lapsed oskavad nimetada suguelundeid ja teavad, mis on seksuaalvahekord. Kas tõesti saab olla pedagoogiliseks eesmärgiks, et eelkooliealine laps teab, mis on seksuaalvahekord?!

Küsisin Mailis Repsilt, kust tuli sisend sellise õppematerjali avaldamiseks – kas lasteaiakasvatajate või lapsevanemate poolt? Mailis Repsi vastus oli, et sisendi andsid teadlased ning selliseid harjutusi nagu raamatus kirjeldatud, on lasteaias keelatud läbi viia. Lisaks hoiatas minister, et lasteaedade õppejuhid peavad väga rangelt kontrollima, keda lubada lasteaedadesse esinema, keda mitte. Ministri jutt mõjus rahustavalt ja üldkokkuvõttes jäi mulje, et raamatu võib sama hästi kui prügikasti visata.

Samas oli see jutt täiesti vastuolus sellega, mis toimub sotsiaalministeeriumi alluvuses. Nimelt korraldab sotsiaalministeeriumi hallatav Tervise Arengu Instituut koostöös Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuuringute keskuse ja Inimeseõpetuse Ühinguga raamatu põhjal koolitusi koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja õppe-kasvatustöö eest vastutavatele inimestele. Üks koolitus toimub käesoleva aasta augustist oktoobri lõpuni. Teemadeks on muuhulgas Euroopa seksuaalhariduse standardite tutvustamine ning koostöö lapsevanemate ja kolleegidega laste seksuaalkasvatuse läbiviimisel. Lisaks tasuta lõunasöögile saavad koolituse läbinud kaasa ka kõnealuse raamatu.

Raamatut levitab lasteaedadele ka justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond, väidetavalt „Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020“ raames. Nad nimetavad seda lastevastaste seksuaalkuritegude ennetamiseks ja lastevastase vägivalla ennetamisele suunatud tegevuseks. Tõepoolest, mõnel leheküljel on juhendid õpetamaks lapsi ütlema „ei“, kui neid sunnitakse ebameeldivatesse olukordadesse. Ent teises kohas õpetab raamat kahtlaste olukordadega leppima, öeldes, et on „veider“, kui kellelegi ei meeldi, kui te puudutate nende nähes oma „suguelundeid (nokut või tussut)“, sest „tegelikult on see täiesti loomulik“ (lk 54). Laps võib sellest õpetusest hoopis nii aru saada, et kui näiteks mõni täiskasvanu nende nähes puudutab oma suguelundeid, siis selle peale pahaseks saada on „veider“, sest „tegelikult on see täiesti loomulik“.