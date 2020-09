Tuhanded ungarlased protestisid valitsuse käigu üle muuta kohalik ülikool konservatiivsemaks 

Peaminister Viktor Orban ja tema pooldajad on pikalt väitnud, et on aeg kultuurinihkeks konservatiivsete väärtuste suunas. Nende arvates tuleks Ungari kunstivaldkonnas teha lõpp liberaalide ja vasakpoolsete domineerimisele. Teatri- ja Filmikunsti ülikool oli juba seitsmes asutus, mis antakse erafondide kontrolli alla ja mille juhatuse määrab valitsus.

Paljudele ungarlastele selline lüke sugugi ei meeldi. „Ülikooli suutlikus autonoomselt tegutseda on demokraatia alus,“ sõnas meeleavaldusel osalenud Marta Barbarics. Ta lisas, et kui kool ei saa õpetada viisil, mida kodanikud peavad sobivaks, järgnevad sellele tõsised probleemid. „Ülikooli juhtkond ei lahku põhjuseta,“ tõdes Barbarics. Ülikooli uue nõukogu esimees Attila Vidnyanszky kinnitas eelmisel teisipäeval, et on dialoogile avatud. Ta lisas, et olemasolev õppekava jääb paika, ent enam pannakse rõhku patriotismile ja kristlusele.