Terviseamet: viimase ööpäevaga lisandus 16 positiivset testi, Eesti nakkuskordaja on peaaegu 20 

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati seitsmel inimesel. Võrumaale lisandus neli ning samuti Pärnumaale. Ühel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (neist 5 Tallinn) ööpäevaga lisandunud seitsmest ja uuest haigusjuhust on hetkel teadaoleva informatsiooni põhjal on kaks varasemate haigete lähikontaktsed. Ülejäänud haigusjuhtude asjaolud on täpsustamisel.

Perioodil 5.-6. september lisandunud haigusjuhtudest oli rahvastikuregistri järgi teadmata elukohaga 2 juhtu (reaalselt viibivad need isikud Tallinnas). Üks juhtum tuli üle lõuna regionaalosakonnast. Neli juhtumit oli sisse toodud Euroopa Liidu riikidest ning Türgist ja Ukrainast. 16 juhul leidis nakatumine aset pere- või tutvusringkonnas, kahel juhul nakkusallikas ei selgunud.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 15, 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Courmet Coffee koldega 10 ning saunapeo koldega seitse nakatumist. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud seitse haigusjuhtu.

Tallinnas on 100 tuhande elaniku kohta 28,8 COVID-19 haigusjuhtu.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel 669 inimest, kellest 145 on haigestunud.

Võrumaa ja Pärnumaa tänased haigestunud nakatusid reisil Itaaliasse ja Austriasse. Tegemist on kümneliikmelise reisiseltskonnaga, kus ainult ühe inimese proov oli koroonaviiruse suhtes negatiivne. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses ligi 251 inimest, kellest 21 on haigestunud. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 13 , kelles 6 on haigestunud.