Terviseamet: ööpäevaga lisandus 15 positiivset testi, nakatunud on ka Ida-Viru keskhaigla töötajad ja Läänemere gümnaasiumi õpilane 

Perioodil 8.-9. september lisandunud haigusjuhtudest oli kahel korral tegemist sissetoodud juhtudega (India ja Ungari), neljal juhul oli haigestumine seotud kohvikus peetud sünnipäevaga ja seal viibinud isikutega ning seitsmel juhul oli tegemist nakatumisega pere-ja töökontaktide kaudu.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 15, 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Gourmet Coffee koldega 16 ning muusika koldega kuus. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud kaheksa haigusjuhtu.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 912 inimest, kellest 163 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandus kuus uut juhtu. Viiel juhul on tegemist nakatumistega töökohas, ühel juhul on tegemist varasema nakatunu lähikontaktsega. Kokku on Ida regioonis viis aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 26 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 15, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu (kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget). Töökoha koldega nr 1 on tänahommikuse seisuga seotud viis inimest ja töökoha koldega nr 2 kuus isikut (nendest neli töötajat ja kaks pereliiget). Ida regionaalosakonna jälgimisel on 448 inimest, kellest on 62 haigestunud.

Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – perekondlik nakatumine (6 inimest), Võru sünnipäev (16 inimest, kellest 1 on Lääne regionaalosakonna jälgimisel) ja Itaalia reisi kolle (9 haigestunut, 5 neist on Lääne regionaalosakonna jälgimisel). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 291 inimest, kellest 34 on haigestunud.

Pärnumaal registreeritud juhtumi puhul on tegemist varasema nakatunu lähikontaktsega. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 27 inimest, kelles 9 on haigestunud.

Tallinnas lisanduvad sel nädalal 2 koroonatestimise punkti