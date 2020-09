PROGNOOS: kuidas majandus vastu peab? Martin Helme: kriisieelse jõukuseni jõuame ilmselt 2022. aastaks

Prognoos annab ülevaate Eesti majanduse ja riigi rahanduse väljavaadetest tänavu ja järgmistel aastatel. See on info, mille alusel hakkab valitsus sellel nädalal arutama ka uut riigi eelarvestrateegiat ja järgmise aasta riigieelarvet.

„Ei saa jätta mainimata, et meie kevadised majanduse päästmise meetmed on olnud need, mis on meid päästnud majanduse kukkumisest. Lisaraha andmine aitas pehmendada seda šokki.“

Foto: Rahandusministeerium

Helme sõnul on meil kaotatud kriisiga kaks aastat ja kriisieelse jõukuseni jõuame me ilmselt alles 2022. aastaks. Kuna maksutulud langevad nii tööpuuduse kui ka sealt tuleva maksu pärast, väheneb maksutulu Helme sõnul sellel aastal 5 protsenti. Maksukoormus langeb 31,5 protsendini SKPst. Kui rääkida kuludest, siis need ei ole kriisist väga mõjutada saanud. Helme sõnul ei ole taastumine V-kujuline, mida optimistid lootsid. Kiirele kukkumisele ei järgnenud kiiret kasvu. „Peame arvestama, et majanduse taastumine võtab aega,“ sõnas rahandusminister.

Helme tõi välja ka Eesti võlakoormuse. Enne kriisi oli Eesti üks väiksema võlakoormusega riik Euroopas. See koormus kasvab nüüd kriisiga veidi kõrgemale kui 30 protsenti SKPst. „Samas me näeme, kuidas seda teevad praegu kõik riigid,“ sõnas Helme ja märkis, et isegi praeguse laenuga jääks Eesti Euroopas heasse positsiooni ja pole mõtet väita, nagu orjastataks selle laenuga kõik järgmised põlved.

Kui haavatav on Eesti majandus?