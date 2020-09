Kuidas peab vastu meie majandus? Rahandusministeerium tutvustab uut prognoosi 

Rahandusminister Martin Helme märkis esimese asjana, et prognoos on väga oluline osa riigi eelarvestrateegia loomisel. „Peame eelarvega valmis saama septembri lõpuks. Kuu tõotab tulla pingeline, kuna kevadel me sellega ei tegelenud,“ sõnas Helme. Ta märkis, et oleme eriolukorras, kuna selle aasta majanduse kukkumine on üks suuremaid viimaste aastakümnete jooksul. „Meil numbrid ja protsendid hüppavad ringi. Samas saab öelda, et meil on läinud paremini kui me kevadel arvasime. Samuti on läinud meie naabritel,“ rääkis ta ja lisas, et Eestil on läinud Euroopa keskmisest paremini.