Majandust päästa üritav India möödus koroonajuhtumitelt Brasiiliast 

BBC teatel on India koroonajuhtumite arv tõusnud 4 204 613ni. Registreeritud on ka 71 642 surmajuhtumit. Alles augusti alguses sai Indiast kolmas riik maailmas, kus oli tuvastatud enam kui kaks miljonit nakatunut. Kuu jooksul on uusi juhtumeid ääretult kiirelt lisandunud – nüüd mööduti Brasiiliast.

Viiruse leviku kiire tõus saabus ajal, mil valitsus jätkab piirangute vähendamist, üritades kannatada saanud majandust elavdada. Pandeemia ja märtsis kehtestatud karm karantiin põhjustasid teise kvartali jooksul majandustegevuses suuri häireid. India majandus kahanes juuni lõpuks kolme kuuga 23,9%, mis on kõige hullem langus alates 1996. aastast, kui riik hakkas kvartaliandmeid avaldama. Viiruse tõttu on Indias miljonid inimesed kaotanud oma töökoha.

Viimase seitsme päeva jooksul on olukord üsna kriitiliseks muutunud – igal päeval on lisandunud üle 75 000 uue nakatunu. Enam kui 60% aktiivsetest juhtudest on pärit viiest India osariigist. Nendeks on Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra ja rahvarohkeim Uttar Pradesh. Koroonajuhtumite arv on hakanud vaikselt taas tõusma ka pealinn Delhis.