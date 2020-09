ILMAPROGNOOS | Tulev nädal on täis vihma ja äikest 

Esmaspäev toob endaga jahedama õhu. Päeval on vihmahooge on kõikjal. Ilmateenistus on hoiatanud, et igas Eesti otsas on oodata ka korralikult äikest. Edela- ja lõunatuul on üürikeseks rahulikum. Õhutemperatuur on päeval 15-18 kraadi.



Teisipäeva ööks madalrõhkkonna mõju väheneb, taevas on selgem, tuul võrdlemisi nõrk ja õhutemperatuuri miinimum langeb 5 kraadi lähedale, rannikul on kuni 14 kraadi. Hommikul pilved tihenevad ja kas juba keskpäeval või siis pärastlõunal saabub saartele vihmasadu, mis siis edasi mandrile liigub. Lõuna- ja edelatuul tõuseb väga tugevaks, sisemaal on puhanguid 15, rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on 14-16, Ida-Eestis võib 17-18 kraadini tõusta.



Kolmapäeva öösel on vihma võimalus juba märksa väiksem. Edela- ja läänetuul on tugev. Õhutemperatuur langeb 10 kraadi ümbrusse. Päeval madalrõhkkonna mõju pisut väheneb ja hommikupoolikul võib ka selgemat taevast olla. Kuid niiskelt maapinnalt õhku kerkivast niiskusest areneb pärastlõunaks taas rohkelt rünksajupilvi ja hoovihmadest pääsu pole. Puhub tugev läänetuul. Õhusooja 14-17 kraadi.



Neljapäevaks toob madalrõhulohk niisket õhumassi ja vihmahooge juurde. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul. Öine õhutemperatuur on 7-12 kraadi, rannikul paar kraadi enam, päeval sajupilvede all vaid 13-14 kraadi, kuivemais paigus kuni 16 kraadi.



Reede suurt muutust ei too. Ikka veel sajab vihma ja võrdlemisi kiirete õhurõhu muutuste tõttu puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur võib öösel pisut alla 10 kraadi langeda, päevasoe võib 13-15 kraadiga piirduda.