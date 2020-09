Mälu Instituudi juhatuse liige: kommunismiohvrite memoriaali sodinud lastelt tuleb  nõuda teo heastamist 

Ida-Harju politseijaoskonna vanemuurija Kristi Varese sõnul on teo toimepanijad tuvastatud ja nendega läbi viidud vajalikud menetlustoimingud. „Teo toimepanijateks osutusid süüvõimetud isikud ning kriminaalmenetlus on prokuratuuri loal lõpetatud.“

"Minu hinnangul tuleb igaühelt, kes on rumalusest või pahatahtlikkusest kommunismiohvrite memoriaalile midagi kraapinud, nõuda teo heastamist. Iga kriimustuse pärast tuleb värvida üle terved suured paneelid ja see on väga kulukas,“ ütleb Sergei Metlev, kelle sõnul kannatab Eesti inimeste südametele kalliks saanud Eesti kommunismiohvrite memoriaal kahjuks pidevalt kriimustajate käes. „On näha, et tegu on enamasti hooletute vanemate lastega, kellel lastakse seal ebaväärikalt toimetada, või kultuuritute möödakäijatega. Tegu on punaterrori tagajärjel hukkunud Eesti inimeste mälestuse teotamise ning õigusrikkumisega,“ ütleb Metlev. „See ei ole väljavabandatav. Kutsun üles selgitama lastele ja lastelastele paiga tähendust ja seal käitumise reegleid. Kui näete mälestuspaiga territooriumil vääritut käitumist, siis tehke märkus või kutsuge politsei,“ räägib ta.