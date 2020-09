Kukeskulptuur: politseinikke hirmutanud julgeolekumaja kunstikonkurss saab otsuse   

Pärnusse rajatava sisejulgeoleku ühishoone jaoks korraldatud kunstikonkurss on veninud- Eesti Ekspressi teatel tekkis probleem sellest, et konkursi võidutöö autorid pakkusid uue hoone peasissepääsu katvale varikatusele troonima suurt punast kukeskulptuuri. Kukeks nimetatakse vanglas kaasvangide poolt seksuaalselt ärakasutatud kurjategijaid. Seetõttu polnud Pärnu politseinikel mingit soovi töötada majas, mida nende „kliendid“ hakkaksid kukkede majaks nimetama, on kirjutanud Eesti Ekspress.