Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas end merelt tuleva tõve vastu kaitsti 

Merekarantiin paiknes kahekorruselises püstpalkidest majas, mis oli ümber ehitatud juba iseseisvuse algaastail. Maa Hääl möönab siiski, et viimastel aastatel pole merelt enam tõbesid tulnud. „Ainult esimestel aastatel tuli paaril vähemtähtsal juhtumil võtta merekarantiini valve alla mõni Nõukogude Venest tulnud taudikahtlane kaubalaev. Kuna selle asutuse abi võiks aga ootamatult ka nüüd veel vaja minna, siis merekarantiin hoitakse alati valmis,“ kirjutab ajaleht, nentides, et haigla jaoks on praegu valmis siiski vaid üks 12 voodiga tuba.

„Kohal on ka oma apteek, mis sisaldab vajalikke arstimeid ja igasugu arstiriistasid. Valvekorral praegu erilist arstlikku personaali ei ole, kohapeal elutseb maja ülemisel korrusel karantiini järelevaataja... Karantiini alla kuulub üldse kolm hoonet. Peahoones on kümme tuba, köök ja kaks klaasrõdu. Maja kuulus ühele vene insenerile, kes ehitas Paljassaare sõjasadamat. Veel on puukuur ja saun, millega ühe katuse all on pesukoda, tõllahoone ja tall. Tõllahoones on leidnud peavarju üks vabadussõja päevil Ameerika Punaselt Ristilt saadud desinfektsiooniaparaat.“