NOORED KOHTINGUVÄGIVALLAST: poisi pidev helistamine tüdrukule pole armastus 

Kristina on 17aastane neiu. Poiss, kellest ta kirjutab, on tema esimene armastus. Ilusate tunnete asemel möllab neiu hinges aga torm. „Poiss ütleb, et armastab ja usaldab mind, kuid tegelikult see pole nii. Kõik need süüdistused ja ähvardamine teevad mulle väga haiget,“ tunnistab ta.