KOSMOS VAIKIB: kas Hämarikku tabab Koidu saatus? 

Lõpuks sai Hämarik möödunud neljapäeval koos 45 teise kuubiksatelliidiga orbiidile läkitatud. „Ta lendab paar korda päevas Eestist üle. Nende paari korra jooksul on temaga võimalik ühendust saada, aga ta pole endast veel märku andnud. Natukene võib-olla juba hakkame muretsema, aga tegelikult võivad need asjad võtta ka palju rohkem aega,“ nentis Gordon. Ta selgitas, et praegu on paari minutiga raketist välja paisatud 46 kuubikut kosmoses veel üpris lähestikku ja neil on oma signaalile üsna keeruline pihta saada.

Kui mõlemad tudengisatelliidid jäävadki vaikima, siis võib tunduda, et kuueaastane TTÜ kosmoseprogramm on läbi põrunud. Tegelikult on orbiidile saamine siiski vaid kirss õpiprotsessi tordil. Gordon tõdes, et paljud satelliidi sünni juures olnud tudengid on ülikooli juba lõpetanud ja mõned jätkavad veel vabatahtlikena. „Kõik on saanud mingi kogemuse kosmosetehnika arendamisest kätte. Mitmed noored on praegu kõrgtehnoloogiafirmades. See kogemus missioonikriitilises projektis osalemisest aitab väga palju kaasa,“ sõnas projektijuht.