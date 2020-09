JUBA UUS TORM: Jaapanit räsib järjekordne võimas taifuun 

Taifuun Haishen saabub vaid päeva pärast taifuun Maysakit, mis on piirkonna üks tugevamaid taifuune aastate jooksul. Haishen on viinud kogu Lääne-Jaapani tehaste, koolide ja ettevõtete sulgemiseni. Samuti on tühistatud sajad lennud ja rongiteenused.