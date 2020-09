Navalnõi mürgitamise järelkaja: Schröder, loobu Gazpromist! 

Angela Merkeli kristlike demokraatide erakonna kaitsealane kõneisik Johann Wadephul ütles Berliini ajalehe Tagesspiegel pühapäevanumbris, et nüüd, kui on selgunud Moskva võimude roll Aleksei Navalnõi mürgitamises, on Schröderi tegevuse jätkumine Venemaal andeksandmatu: „Vene valitsus küll eitab, et oleks Navalnõi mürgitamise taga, kuid on poliitiliselt ja moraalselt selge, et nendega koostöö on edaspidi võimatu.“ Juba varem oli roheliste erakonna parlamendirühma juht Katrin Göring-Eckardt nõudnud Nord Stream 2 ehituse lõpetamist ja Schröderi lahkumist selle direktorite nõukogust. „Ta peab nüüd endale ja teistele selgeks tegema, kas ta tegutseb demokraatia kaitsel ja inimõiguste nimel või mitte,“ ütles Göring-Eckardt.