Taavi Libe | Koroonaajastu vaevleb numbrimaagia ikke all 

Esimest korda kodumaal sedavõrd kõrgetasemelise ralli võitnud Tänakule on ilmselgelt tähtsam esimene arv. Ta jõudis võidujärgses intervjuuski tänada oma Lõuna-Korea päritolu tööandjat, kes on sõiduvahendi arendamisega kõvasti tööd teinud. Tähelepaneku, et seekordne võit tuli just Eestimaal, pidi intervjueerija Tänakult peaaegu välja pressima. Igati arusaadav, sest on ju tooprofessionaal, kelle jaoks pole ilmselt vahet, kas võit tuleb Kambjas või Gambias. Hooaja lõpus loevad punktid.

Mis on sekundi hind?

Arvud tekitavad sõltuvust. Nad on ühelt poolt üheseltmõistetavad ja karmid, kuid teiselt poolt võivad just oma selguse tõttu tekitada väärkujutlusi. Tuleme kas või sellesama Rally Estonia juurde – laupäeval ohjad enda kätte võtnud Ott Tänak kaotas ühel katsel lähikonkurendile järsku 0,7 sekundiga ning kommentaatorid ahhetasid. Finišiintervjuude tegija, kellele numbrisõltuvus on aastatega ilmselgelt jätnud sügava jälje, rebis saarlase Hyundai ukse lahti ning uuris traagilise häälega, mis ometi juhtus. Tänak ei saanud alguses küsimusest arugi, aga seejärel naeris, et ta kaotas ju ainult 0,7 sekundit ning tõmbas autoukse kinni.

Numbrimaagia näitab, et konkurentidest peajagu üle olnud Tänak edestas teise koha saanud iirlast 232 kilomeetri pikkusel distantsil 22 sekundiga. Siinkohal meenus mulle Tallinna–Tartu maantee uue neljarealise lõigu avamine, mis lühendas lubatud kiirusel sõites kahe keskuse vahelist ajalist distantsi kuue minuti võrra. Või õigemini meenusid mulle artiklite juures olnud kommentaarid, kus kuut minutit ei peetud millekski.

Veel üht-teist numbrimaagiat ajaloost: 2001. aastal võitis Andrus Veerpalu Lahtis toimunud suusatamise maailmameistrivõistlustel 30 km klassikasõidus kuldmedali, edestades teiseks tulnud norralast Frode Estilit 0,2 sekundiga. Huvitav, kas praegu tõenäoliselt tingimisi vanglakaristust ootav häbistatud suusakangelane on kokku arvutanud, kui palju toonases sõidus maksis talle üks sekund. Kuldmedaliga seotud auhinnaraha, boonused sponsoritelt, tulusamad toetuslepingud… Sekundi hind oli tõenäoliselt erakordselt kopsakas.

Arvude taga on inimesed

Nädalavahetusel aktiivselt MM-etapil figureerinud peaminister Jüri Ratasele peaks tähtsam olema see teine 25, mille ma loo sissejuhatuses välja tõin. Tunneb ta ju endise korvpalluri ja spordisõbrana professionaalset sporti valitsevat numbrimaagiat ilmselt päris hästi. Samas on meie seas küllaldaselt neid, kes lülitavad spordiülekannete ajal televiisori teisele kanalile ning protesteerivad vihaselt, et rahvusringhäälingu tähtsaimas kanalis on lausa igal õhtul eetris spordile pühendatud uudistesaade. Nende jaoks on viimased pool aastat olnud ilmselt vaevaline harjumine arvude maailma ja neist arusaamisega.