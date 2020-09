Pentsik lugu! Mees vahetab 18 pudelit viskit oma esimese maja vastu 

Matthew sündis 1992. aastal ja tema isa Pete on oma elu jooksul kulutanud umbes 5000 naela 28 pudelile Macallani viskile. Kollektsiooni väärtuseks on nüüd üle 40 000 naela ja Matthew pani selle müüki, vahendab BBC.

"Ma arvasin, et see oli üsna omapärane kingitus, kuna olin liiga noor, et jooma hakata. Kuid isa oli pannud mulle range keelu neid pudeleid mitte-mitte kunagi avada, ja ma üritasin seda kõigest väest järgida," räägib Matthew.

Isa Pete sõnul ostis ta esimese viskipudeli lapse sünni puhul. "Siis ma mõtlesin, et oleks huvitav, kui ma ostaksin igal aastal poja sünnipäeva puhul ühe pudeli ja ta saaks 18. sünnipäevaks 18 pudelit 18aastast viskit," sõnas ta ning lisas, et muidugi polnud see ainus kingitus, mille poeg iga aasta sai.

Sellest ajast alates on ekspertide sõnul Macallan muutunud sissenõutavaks viskiks ja Matthew loodab oma kollektsiooni müüa 40 000 naela eest ja kasutada seda raha oma esimese maja sissemakseks.