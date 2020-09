Valgevene võimud võitlevad meeleavaldajatega: välja on toodud miilitsa lisajõud ja sõjaväetehnika 

Svjatatlana Tsihhanovskaja rääkis laupäeval, 5. septembril, et Valgevenes toimuva kriisi põhjuseks on president Aljaksandr Lukašenka valitsus, kes oma rahvast ei kuula. "Valgevenelased on muutunud, nad on üles ärganud," ütles naine.

Meeleavaldajad osalevad Valgevene pealinnas protestil, kus survestavad president Alyaksandr Lukašenka tagasiastumist, sest ei usu praegusse valitsusse. Opositsioonirühmad ootasid, et meeleavaldus kutsub osalema veel rohkem inimesi ja on võrreldav möödunud nädalavahetuse meeleavaldusega, kus tuhanded inimesed marssisid läbi Minski ja astusid vastupanu märulipolitseile.

Tsihhanovskaja kutsus üles kõiki osalema täna Miskis toimuval Ühtsuse marsil, mis algas täna pärastlõunal kell 14. "Teate, meie peres on alati olnud tava: üks kõigi ja kõik ühe eest. Ja mul on väga hea meel, et see on saanud homme toimuva Ühtsuse marsi peamiseks motoks. Tervitan kõiki, kes sinna tulevad, ja pidage meeles, et seni, kuni oleme koos, oleme tugevad," lausus ta.