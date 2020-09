Valgevene opositsionäär Tsihhanovskaja kutsus inimesi massirahutustele: üks kõigi ja kõik ühe eest!  

Svjatatlana Tsihhanovskaja rääkis laupäeval, 5. septembril, et Valgevenes toimuva kriisi põhjuseks on president Aljaksandr Lukašenka valitsus, kes oma rahvast ei kuula. "Valgevenelased on muutunud, nad on üles ärganud," ütles naine.

Tsihhanovskaja kutsus üles kõiki osalema täna Miskis toimuval Ühtsuse marsil, mis algab pärastlõunal kell 14. "Teate, meie peres on alati olnud tava: üks kõigi ja kõik ühe eest. Ja mul on väga hea meel, et see on saanud homme toimuva Ühtsuse marsi peamiseks motoks. Tervitan kõiki, kes sinna tulevad, ja pidage meeles, et seni, kuni oleme koos, oleme tugevad," lausus ta.

Tsihhanovskaja palus riikide juhte ja naaberriike lugu pidama Valgevene suveräänsusest ja aru saama, et nende iseseisvus ei ole müügiks ega debatiküsimuseks. "Mitmete riikide, sealjuures USA, Kanada ja Euroopa riikide liidrid üritasid minuga ühel või teisel viisil ühendust võtta ja ma ei keeldu läbikäimisest kellegagi. Jah, kõik helistasid ja väljendasid toetust Valgevene rahvale," rääkis ta.