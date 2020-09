NAPP! Rally Estonial jäi drooni ja helikopteri kokkupõrkest vähe puudu 

Politsei tuletab meelde, et rallialadel on drooni lennutamine keelatud. Õhusõiduki lennutaja saadi kätte ning droon võeti vallasasjana hoiule, seni menetleb rikkumist lennuamet.

Rallil on kehtestatud lennukeelutsoonid, et õhusõidukid ei ohustaks pealtvaatajaid ja teisi õhusõidukeid. Droonide lennutamine on lubatud vaid Rally Estonia korraldusega seotud isikutele.