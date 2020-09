Popov: loodan väga, et meil puudub varjatud levik 

Popovi sõnul suureneb nakatuanud arv seetõttu, et inimesed eiravad pärast nakatunuga kontaktis olemist karantiinireegleid ja viirus kandub pidevalt edasi. "Teatud kolded, mis meil on olemas praegu, viitavad sellele, et inimesed, kellel olid haigusnähud, kes näiteks tulid välismaalt meile Eestisse, kohtusid mitmete inimestega ja lahkusid välismaale, kust nad tulid. Tegelikult ma arvan, et nad suhtusid suhteliselt kergemeelselt (karantiini)," lausus Popov.

Popov soovitab inimestel rohkem maske kanda ja märgib, et maskide kandmise kohustust peaks tõsisemalt võtma. "Ma arvan, et me tegelikult selle teise laine vaatevinklis peaksime olema maskide suhtes konkreetsemad."

Arkadi Popov leiab, et maski kandmine avalikus ruumis peaks olema norm. "Ma ise arvan, et sellistes avalikes kohtades – poed, ühistransport – peaks see vaikselt olema meie käitumisnorm," räägib ta.