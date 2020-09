Koroonaviirus levib Soome tudengipidudel, millel osaleb kuni 200 inimest 

Ülikooli semester on alanud ning nagu tavaks, veedetakse esimesed nädalad kaasõpilastega tutvudes ja seda enamasti alkoholi tarbides. Üliõpilased sõidavad kooli kokku üle kogu riigi, vahendab Iltalehti.

Tampere Ülikoolis on seitse haigestunut ning enam kui seitsekümmend õpilast on nendega kokku puutunud. Helsingis puutus meditsiinitudengitest koroonaga kokku kuni 300 inimest. Neist mitmed on nakatunud.