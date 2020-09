Päästjad päästsid paekaldast alla kukkunud noormehe 

Augusti lõpus sai kiirabi väljakutse Lasnamäele Paekalda tänavale, kus järsakust oli alla kukkunud 20aastane noormees. Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütles, et noormees oli leidmise hetkel paekalda eri tasandite vahel. Luumurde saanud noormees viidi haiglasse. Kõrgelt kukkumisi on Tallinnas viimase paari kuu jooksul olnud veelgi – kiirabi on viinud haiglasse mitu inimest, kes on segastel asjaoludel rõdult või aknast alla kukkunud.