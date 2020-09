VÕIMAS KAUBARALLI: Karantiinihirmus eestlased ummistasid Läti poode! 

Valka SuperAlko töötajad kinnitasid reedel Õhtulehele, et neljapäeva õhtul oli seal enneolematu ostumöll ning klientide voog kestis kella kümneni õhtul välja. Erakordse ostuanomaalia põhjuseks oli see, et Läti valitsus kaalus Eestile ja Leedule suure koroonapositiivsete arvu tõttu laupäeval karantiini kehtestada. Valka Mego kaubanduskeskuse parkla ääres toidukaupa pakkuvad müüjad kinnitasid, et neljapäeva õhtul oli keskuse suur parkla autosid nii täis, et kohti nappis. Reede pärastlõunal siiski üksikuid vabu kohti paistis.