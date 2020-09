Maailm Eestlane ütles Putinile „Bur lun“ Toomas Alatalu , täna, 17:20 Jaga: M

Vladimir Uiba tervitas Putinit komi keeles. Foto: TASS/Scanpix

Sündis see 31. augustil ja eestlaseks oli Vladimir Uiba, kes on alates 2. aprillist Komi vabariigi ajutine glava ehk peamees. Teadu jõuti idanaabri impeeriumis 6 aastat tagasi järeldusele, et saab olla vaid üks ja ainuõige president ning kõik teised Venemaa Föderatsiooni kuuluvate vabariikide juhtidele pandi uus ametinimi glava. Kuna Uiba on nende 18 glava ja kuberneri hulgas, kes tahavad 13. septembril saada alamatelt valitsemiseks mandaati, siis kuulab Putin just nüüd nende aruandeid, ehk siis: mehed peavad valimiskampaaniaid. Putini-Uiba videovestlust näidati teiste meestega võrreldes pikemalt ja veel pikemalt on seda kirjeldatud portaalis kremlin.ru. Kindel märk, et mehel on Putini soosing.