Juhtkiri | Oleme rallirahvas

Foto: Aldo Luud

Kõikide keeruliste probleemide kõrval, mida koroonaviirus üle maailma kaasa on toonud, on ta pakkunud Eestile ka suure võimaluse korraldada autoralli MM-etapp. See on väikeste riikide eelis – reageerida kiirelt ja otsustavalt, kui eriolukorras on terendamas võimalus korraldada suurüritus, mida maailma suured pole seni meile usaldanud. Küll oleme olnud liiga väiksed, tundmatud, postkommunistliku taustaga, väheahvatlevad sponsorite ja reklaamiandjate jaoks.