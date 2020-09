Maailm Rootsis pole koroonaviiruse teine laine maad võtnud, ent kevadine ränk aeg kummitab Aare Kartau , täna, 16:12 Jaga: M

Kas Rootsi käitus õigesti? Foto: AFP/Scanpix

Kui paljudes Euroopa riikides möllab hoogsalt koroonaviiruse teine laine, on oma vastuoluliste meetmetega silma paistnud Rootsis langenud uute nakatunute arv pandeemia alguse tasemele. Siiski on ikka veel keeruline Rootsi valitsuse leebust õigustada, sest vaatamata enam-vähem korralikele majandustulemustele on riik surmajuhtumite osakaalult siiani maailmas väga kõrgel kohal.