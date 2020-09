Anu Saagim | Aga miks sina jood? 

Vastus oli lihtne. Tüüp otsustas lihtsalt hakata tervislikumalt toituma, harrastama kerget sörki ja ujumist. Kuna keha tundus seda nautivat, meeleolu paranes ja välimuski kohenes, siis sai selgeks, et klaasike või kaks õhtu lõpetuseks on mõttetu. Sõber näis tõesti puhanuna, kuigi oli traavinud suvi otsa ringi mööda terrassipidusid ja kassiristseid.

On päris kummaline, kui palju kellegi alkoholitarbimine, aga eriti selle mittetarbimine teisi koosviibijaid erutab. Mõni saab kohe päris kurjaks, kui keeldud klaasikesest ilma “mõjuva põhjuseta”. Kaine piduline tembeldatakse hoobilt tujurikkujaks. “No võta nüüd! Mis sa pirtsutad! Klaasike-kaks ei tee midagi!”

Karskluse mõjuvateks põhjuseks kõlbavad vaid rasedus või ravikuur. Viimane tembeldatakse küll hädavaleks, kuid eks proovi vastupidist tõestada. Hädapärast kõlbavad vabanduseks ka järgmise päeva varane ärkamine, töökohustused või seegi, et saabusid pittu autoga. See tavaliselt peo korraldajat ei koti. Autole võib järgi tulla järgmisel hommikul. Taksosid on meil jalaga segada. Ja ega see klaasike nüüd ka varast ärkamist sega. Mingi pupujuku oled või!

No nüüd, jumal tänatud, kõlbab vabanduseks ka see, kui ütled, et võtad tõsiselt aktsiooni “Septembris ei joo”. Olen mõelnud, miks kirevase päralt peab mittetarbimist kellelegi üldse seletama. Miks peab sellele mingi mõjuva põhjuse leidma. Miks ei piisa, kui ütlen: ei, aitäh? Miks minu veeklaasi peale silmi pööritatakse? Minagi ju ei küsi õlut või veini limpsivalt kaaslaselt, miks ta joob. Probleemid on ikka alkoholi tarbijal, mitte limonaadi joojal. Vahel lihtsalt tahad väikese pausi teha.

Kui tuttav mu heietust kuulas, tekkis tal kümmekond head ideed, kuidas tellida mittealkohoolseid jooke märkamatult või millised kokteilid petavad ära ka profima tarbija. Õunamahl või ingverijook meenutavad siidrit ja kõrges klaasis loksuv gaseeritud vesi laimi lõiguga džinn toonikut. Alkovaba õlut saab igast lokaalist ja alati võib petteks tellida mokteili. Tõepoolest, sellised trikid võivad pausi pidavat pidulist igati aidata. Pole tüütuid küsimusi ja rahu majas. Samas jällegi, miks selline tobe kassi-hiire mäng? Võibolla septembrikuus teeks hoopis vastupidi. Küsid oma tipsutavalt kaaslaselt: AGA MIKS SINA JOOD?