Anu Saagim | Aga miks sa jood? 

Vastus oli lihtne. Tüüp otsustas lihtsalt hakata tervislikumalt toituma, harrastama kerget sörki ja ujumist. Kuna keha tundus seda nautivat, meeleolu paranes ja välimuski kohenes, siis sai selgeks, et klaasike või kaks õhtu lõpetuseks on mõttetu. Sõber näis tõesti puhanuna, kuigi oli traavinud suvi otsa ringi mööda terrassipidusid ja kassiristseid.

Üht ta siiski tõdes. Igal üritusel pidi ta ringi kõndima klaas käes ja kui küsiti mida jood, siis valetama mõne peene kokteili nime. No ikka selleks, et mitte teisi pidulisi solvata. Päris tobe, kas pole, naeris ta. Mis see teiste asi on, mis jook mul klaasis on? On ikka küll, sest kui oled ainus valge vares, kes seltskonnas ei joo, siis rikud ka teiste piduliste tuju.

On päris kummaline, kui palju kellegi alkoholitarbimine, aga eriti selle mittetarbimine teisi koosviibijaid erutab. Mõni saab kohe päris kurjaks, kui keeldud klaasikesest ilma “mõjuva põhjuseta”. Kaine piduline tembeldatakse hoobilt tujurikkujaks. “No võta nüüd! Mis sa pirtsutad! Klaasike-kaks ei tee midagi!”

Karskluse mõjuvateks põhjuseks kõlbavad vaid rasedus või ravikuur. Viimane tembeldatakse küll hädavaleks, kuid eks proovi vastupidist tõestada. Hädapärast kõlbavad vabanduseks ka järgmise päeva varane ärkamine, töökohustused või seegi, et saabusid pittu autoga. See tavaliselt peo korraldajat ei koti. Autole võib järgi tulla järgmisel hommikul. Taksosid on meil jalaga segada. Ja ega see klaasike nüüd ka varast ärkamist sega. Mingi pupujuku oled või!

No nüüd, jumal tänatud, kõlbab vabanduseks ka see, kui ütled, et võtad tõsiselt aktsiooni “Septembris ei joo”. Olen mõelnud, miks kirevase päralt peab mittetarbimist kellelegi üldse seletama. Miks peab sellele mingi mõjuva põhjuse leidma. Miks ei piisa, kui ütlen: ei, aitäh? Miks minu veeklaasi peale silmi pööritatakse? Minagi ju ei küsi õlut või veini limpsivalt kaaslaselt, miks ta joob. Probleemid on ikka alkoholi tarbijal, mitte limonaadi joojal. Vahel lihtsalt tahad väikese pausi teha.