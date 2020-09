Nädala TOP Top | Balti mulli kurb lõpp? Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 14:47 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Alles see oli, kui Eestist kostus joviaalseid hääli, mis kutsusid üles Soomet ühinema Balti riikide liikumismulliga. Nüüd on aga seis selline, et ühinemise asemel on mitte ainult Soome tõmbamas kinni meievahelist ust Eesti kõrgete nakatumisnäitajate tõttu, vaid ka Läti tahab kaitsta end Eestist leviva viiruse eest, ähvardades karantiini ja piirikontrolliga. Et Läti on süüdistanud Eestit ka kokkulepete mittetäitmises, siis kas püüdsime isegi koroonaga lätlastele rehepappi teha?