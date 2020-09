Maailm MISASJA!? Vene toksikoloogi hinnangul on Navalnõi kooma põhjuseks dieet, joomine või stress Toimetas Aare Kartau , täna, 14:04 Jaga: M

Sabajevi jutt paneks ilmselt isegi Navalnõid ennast peast kinni hoidma. Foto: AFP/Scanpix

Vene toksikoloog Aleksander Sabajev ütles reedel, et opositsiooniliider Aleksei Navalnõi tervis võis halveneda dieedi, alkoholismi, stressi või väsimuse tõttu. Ta kinnitas, et Vene arstid ei leidnud opositsiooniliidri Siberis antud proovidest mitte ühegi mürgi jälgi, vahendab The Moscow Times.