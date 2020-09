„TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Eesti parim discgolfi mängija Albert Tamm: kui plaan pole paindlik, siis plaan on s*tt 

Albert Tamm saates „Tugitoolis sportlane“. Foto: Erki Pärnaku

Õhtulehe raadiosaate „Tugitoolis sportlane“ seekordne külaline on Eesti parim discgolfi mängija Albert Tamm, kes tuli augusti lõpus kolmandat aastat järjest vabariigi meistriks.Saatejuht Mart Treial uuris, mis elu elab üks professionaalne discgolfi mängija. Kui palju ja kuidas ta treenib? Mis rahad discgolfis liiguvad? Kuidas ta vaimu tugevdab? Mida ta võistluste ajal märkmikust piilub? Kas pohmakaga kannatab hästi mängida?Kui kaugele ta suudab visata? Milline on Tamme kaugeim hole-in-one? Kuidas ta kavatseb täita unistuse maailmameistritiitlist? Mis on Eesti discgolfis hästi, mis halvasti? Kas profitasemel discgolf on üldse lõbus? Kas esimest korda maailma ässadega konkureerimine oli hirmus? Kuidas ta Eesti-Itaalia korvpallimängul maskotiks sattus?Vastuse saavad need ja paljud muud põnevad küsimused. Jah, loomulikult tuli juttu ka tema kuulsatest tähistustest. Hüva kuulamist!