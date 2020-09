Helsingis asuvas põhikoolis tuvastati koroona – nakatuda võis 139 kontaktset 

Teadaolevalt tuvastati koolis koroonajuhtum, millega võisid kokku puutuda 118 õpilast ja 21 töötajat. Võimalikud kontaktsed ongi need, kes jätkavad õppetööd teistest õpilastest eraldatult koduses keskkonnas.

Haridusjuhi Liisa Pohjolaineni sõnul hinnati olukorda koos sotsiaal- ja tervishoiuameti ja kooli direktoriga. Leiti, et turvalise õppetöö tagamiseks on minna üle erakorralisele õpetamiskorraldusele ja distantsõppele. Pohjolaineni hinnangul on Kannelmäki kool selliseks käiguks hästi ette valmistunud.