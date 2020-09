Aleksander Laane | Maarjamäe kompleks tuleb rohestada 

See kõik parandab Tallinna lahe vee seisukorda sedavõrd, et haisvad vetikamassid muutuvad harulduseks ning Russalka juures asuvas rannas saab rahulikult ujuda.

Kunagi „igavest tuld“ kaitsvad käed kaitseksid tule asemel väikest puud. „Igavesest tulest“ mere poole ulatuv betoonkonstruktsioon tuleks aga ilmselt lammutada, projekteerides sinna praeguse ehitise jooni võimalikult täpselt järgiva kompleksi, kus maa sees on jooksjaid, jalutajaid, rattaga sõitjaid, kohvikuid ja kontserdikorraldajaid teenindavad ruumid.

Nähtav osa tuleks aga projekteerida nii, et vabaõhuetenduste ajal, kui on „kehv suusailm", saaks sinna kiiresti katuse peale tõmmata. Vahetult mere ääres paiknevate betoonist „tiivulistest“ katusealustest peab aga pääsema alla, veepiirini. Kindlasti on palju ka muid võimalusi, kuidas sellise arhitektuurimälestise põhijooned säilitada ja sellele kaasaegsed, linna rohestavad ja inimeste heaolu parandavad funktsioonid lisada.