EI TOHI DEMOKRAATIAT LUBADA: Valgevene on Putinile sõjaliselt asendamatu 

Viimastel nädalatel on meedias juba pikalt räägitud ühest põhjusest, miks Putin soovib Valgevene enda mõjuvõimus hoida: Aljaksandr Lukašenka kukutamine järjekordse „värvilise“ revolutsiooniga oleks kaudne oht ka Venemaa riigipea enda tulevikule. Teine Putini murekoht on aga sõjaline – ja kattub üks ühele NATO suurima murelapsega siinses regioonis. Jutt on sajakonnast kilomeetrist Leedu-Poola piiril.