JULM: Saksamaa kortermajast leiti viie lapse surnukehad. Tapjaks oli ilmselt ema, kes hiljem rongi ette astus 

Ametnikud ütlesid Saksamaa uudisteagentuurile dpa, et laste vanaema pöördus politseisse kohaliku aja järgi veidi enne kella kahte. Uurijatel on õnnestunud ühendust võtta ka laste isaga. Politsei pressiesindaja Stefan Weiandi teatel tuleb surma põhjus kindlaks teha uurimise ja lahkamise teel. Esialgu kuulutati, et laste surmaga olid seotud ravimid.

Põhja-Rein-Vestfaali siseminister Herbert Reul ütles dpa-le, et laste 27aastane ema hüppas samal hommikul lähedalasuvas Düsseldorfis rongi ette. Kohaliku päästeteenistuse esindaja sõnul leiti naine kahe rööbastee vahelt ja toimetati haiglasse. Sündmuskohal viibinud Deutsche Welle reporteri teatel kahtlustatakse ema oma viie lapse tapmises enne, kui ta üritas endalt elu võtta. Kurva saatusega pere naabrite sõnul on kogukond šokis. „Ma ei arvanud kunagi, et selline asi võib juhtuda. Mitte siin,“ selgitas üks naaber. Kohalikud elanikud jätsid kortermaja ette küünlaid, mänguasju ja lilli.