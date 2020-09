HOTELLINDUSE TUME TULEVIK: üks Tallinki hotellidest läheb remonti, kaks jäävad tühjalt seisma 

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütleb, et veel pole selge, mitu töötajat ettevõte koondab. See arv jääb tõenäoliselt 1000 ja 1500 vahele. Viimasel ajal töötab Eestis 3772 Tallinki töötajat, aga me pole ainus maa, mida koondamislaine tabab. Link lausub, et töökorraldus vaadatakse läbi kõigis riikides, kus Tallinki tegutseb.