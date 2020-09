Otto Oliver Olgo | Sügisel võiks elu olla natukenegi arusaadavam kui mängufilm „Tenet“ 

Kuigi ka siis sooviks teada rohkem kui aasta enne referendumit, et mis on see numbriline määr, mille täitmise korral võib eeldada, et mistahes-referendumi tulemust hakatakse jõustama? 100 000 häält? 300 000? Kas eeldatavalt jah/ei-küsimus peab saama vähemalt 70% “ei”- või “jah”-sõnadest või sobib ka 52% vs 48%? Ehk siis kui tugev peab olema rahva osalus ja meelsus referendumite puhul? Saan aru, et sügisel üritatakse need detailid paika panna. Jälgin sotsiaalmeedias-tavameedias uudiseid ning viin end õigusalaselt kurssi varasemate referendumitega, et aru saada referendumite jõustumise reeglitest.