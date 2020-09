Katrin Pauts | Oh, kõik need auhinnad, mida ma ei saanud! 

Vaevalt suudaksin ise praalimisest hoiduda, kui midagi saama peaksin - võimalik ju, et žüriid juba kardavadki, et Pautsile ei saa küll midagi anda, see ju just seda sorti, kes läheks siis tähtsusest lõhki. See võib vabalt tõsi olla! Vahepeal küll mõtlen samas, et kui saaksingi midagi, rikuks see mul teatud poosi ära - poos on mul nimelt olla cool nagu igavene ilmajääja Brad Pitt, mitte igav ja tüütu žüriisoosik Tom Hanks.

Kui saaksin auhinna, oleksin vist automaatselt uncool. Ka see on aspekt, millega peab arvestama! Auhind tõstab sind mässajastaatusest välja ja muudab terake ebameeldivalt aktsepteeritud kultuuri peavooluks. Sõna “etableerunud” ei ole minu meelest küll mingi kompliment. Kuidagimoodi pead siis ju alateadlikultki olema lipitsenud, kindlas ringkonnas meelepärane ja vastuvõetav olnud, end sobivaks painutanud, kirjutanud õigetel teemadel, silma jäänud õigetele inimestele, kellegi ootustele vastanud.

Jah, tean, et see on mul kaitseseisund - nii on mul vaja mõelda ja öelda, sest alternatiiviks oleks murtud tiivakontsuga ringi kalpsamine. Auhindadest teadasaamine on loomeinimesele nagu õnneliku süütuseaja lõpp. Oh, mäletan minagi, millise rõõmu ja hooga kirjutasin oma esimest raamatut, naiivne ja süütu hing, kel kõik need avastused alles ees. Ma ei tihka tunnistadagi, kui tihti soovin ajas sinna tagasi minna, tunda seda algaja õhinat jälle.

Auhind kui karistus

Iroonilisel moel võib auhind hoopis karistuseks osutuda ja palavalt ihaldatud tunnustuse mõrkjaks muuta. Ma ei pea silmas ainult kadedaid sõpru, kes nüüd korraga sinu rivaalid on (loomeringkonnas tavaline asi, paljud käivad omavahel läbi). Hoopis auhind ise võib sind ühel hetkel reeta, tõmmata su õndsal enesekindlusel alatult vaiba alt, nagu paistab juhtunud olevat filmi- ja teleauhindade puhul.

Mäletan elevust ja tuska (olenevalt, kas kuulusid võitjate või kaotajate poolele) esimeste EFTA-de (Eesti filmi- ja teleauhinnad) aegu - võitjad pidasid end vist küll päriselt parimateks. Aga järgmistel kordadel hakkas selguma, et auhinna võib saada igaüks ja see tundub olevat pigem n-ö poliitiline kui objektiivne otsus - igale kanalile midagi ja jälgida, et nimed väga ei korduks. Elitaarsuse asemel egalitaarsus.

See avastus ajas närvi esimesed võitjad, kes nüüd tunnevad, et nende autasu on devalveerunud. Tagantjärele tekivad ehk kahtlused - kas ma ikka tookordki olin üldse parim? Ega see ole ainuke näide. Pakun, et ka kirjanduspreemiat peavad mõnedki varasemad laureaadid allakäinuks - mis ajast jagatakse auväärseid preemiaid “kvaliteetsele ajaviitekirjandusele” või miks jäävad nominentide hulgast viimasel ajal need kõige suuremad ja tuntumad nimed üldse välja? Kui ka siin kehtib põhimõte, et ühed on juba küllalt saanud ja tunnustame nüüd teisi, siis kui tõeline ikkagi on nõndamoodi tekkinud pingerida? On tegu halastus- või ergutusauhindadega, tasu või krediidiga?