Naiskromosoom muudab Alzheimeri suhtes vintskemaks 

Tänu sellele, et naistel on olemas ka teine X-kromosoom, saavad nad kaks „doosi“ kaitsvat valku geenist, mida leidub üksnes emaste imetajate sugukromosoomis, vahendab veebikülg Science Daily. Mõnel inimesel, nii naistel kui ka meestel, on kõnealusest geenist eriti võimas variant KDM6A, mis leevendab Alzheimeri mõju veelgi rohkem. See avastus seletab, miks Alzheimeri diagnoosi saanud naised elavad kauem ning neil on ka kergemad sümptomid – isegi sel juhul, kui nende ajus on meestega võrreldav kogus mürgiseid Alzheimeri-valke.