Mida teha, kui pannkoogiaugud tekitavad paanikahoo ning paljas mõte nööpidele paneb südame hirmust puperdama Sirje Presnal , täna, 17:34

Araknofoobial ehk ämblikuhirmul arvatakse olevat evolutsiooniline tagapõhi. Foto: Vida Press

Kui hirm madude, kõrguse või kitsaste ruumide ees on mõistetav, siis linnu- või nööbifoobia tundub üpris jabur. Ent tegelikult ei ole vahet, kas inimene kardab hobust või taskupõhja puru – hirm on ikka ühesuurune ning võib elu pea peale pöörata. „Hirmu võib tunda ükskõik mille ees,“ kinnitab Kadri Treial. „See asi võib olla füüsiliselt väga väike või väga suur. Aga see võib ka olla ainult mõte või midagi hoopis abstraktset.“